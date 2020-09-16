Норвежский террорист Андерс Брейвик просит освободить его досрочно

Приговоренный к 21 году тюремного заключения праворадикал Андрес Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. В следующем году будет 10 лет, как он находится в тюрьме, что дает ему право на такое прошение.

Расстрелявший 77 человек на острове Утойя норвежский праворадикал Андрес Брейвик с 2011 года отбывает наказание в тюрьме. По закону, он имеет право через десять лет подать прошение об условно-досрочном освобождении, о чем со ссылкой на норвежские СМИ сообщает "Эхо Москвы". Правда, закон также позволяет властям неограниченно продлять срок заключения.