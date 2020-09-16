Коновалов разоблачил попытки Запада обойти конвенцию Монтре

Рутинное пребывание боевых кораблей НАТО и США в Черном море на ротационной основе с одной стороны соответствует Конвенции Монтре, а с другой стороны в этом есть серьезное лукавство, так как корабли альянса присутствуют в черноморском регионе постоянно.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, комментируя сообщение Шестого флота США о том, что в Черное море в дополнение к уже находящемуся там эсминцу «Рузвельт» направлен быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

«USNS Yuma, корабль Командования морских перевозок ВМС США, начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций. Шестой флот регулярно проводит операции в Черном море в поддержку наших союзников и партнеров в регионе», — говорится на странице Шестого флота США в сети микроблогов Twitter.

Ранее сообщалось, что в Черное море для проведения совместных с союзниками по Североатлантическому альянсу операций отправлен американский эсминец «Рузвельт», оснащенный управляемым ракетным оружием.

Таким образом, с начала 2020 года в Черное море прибудет уже шестой корабль ВМС США.

«Это вещь рутинная – боевые корабли НАТО и США находятся в Черном море на ротационной основе. Таким образом, они, с одной стороны, соответствуют Конвенции Монтре, а с другой – в этом присутствует серьезное лукавство», — заявил военный эксперт Иван Коновалов по этому поводу.

По Конвенции Монтре, объяснил он, в Черном море определенное время могут находится боевые корабли трех нечерноморских стран. Поэтому боевые корабли США и стран НАТО присутствуют там на ротационной основе, то есть в Черном море постоянно находятся натовские корабли.

«Кстати, от стран Восточной Европы, которые входят в Североатлантический альянс (от Польши и Румынии) поступало предложение присоединить украинский флот к флотилии НАТО в Черном море, таким образом, обойдя конвенцию Монтре еще раз», — добавил Коновалов.

Однако, для российских Вооруженных сил и Черноморского флота, по его словам, эти действия не представляют никакой неожиданности.

«Для нас во всем этом ничего особенного нет, с учетом того, что в принципе Черноморский флот является сейчас самым сильным флотом в регионе, и он укрепляется. Я уже не говорю о полуострове Крым, фактически крепости, где развернута межвидовая группировка, обладающая всеми видами современных вооружений», — напомнил военный эксперт.

В заключение беседы Коновалов отметил, что США и НАТО будут продолжать подобные действия, и можно даже ожидать их активизации, но российская сторона к этому полностью готова.