Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, из-под "крыла" которой вышли многие олимпийские чемпионки, возьмет под свою опеку двукратную чемпионку мира, призера Олимпийский игр Евгению Медведеву, которая в 2018 году ушла к другому наставнику.

Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе, под началом которой продолжит тренировки. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя спортивного центра, где работает тренер.

Медведева покинула группу Тутберидзе после Олимпиады-2018, на которой фигуристке удалось завоевать две серебряные медали. После этого призер Олимпийских игр приняла решение перейти к тренеру из Канады Брайану Орсеру.

Персона Тутберидзе и ее тренерская методика ранее неоднократно становились темами ожесточенных споров: от тренера за сравнительно короткий промежуток времени ушли несколько звезд фигурного катания. Первой о желании уйти от наставника в 2012 году заявила Полина Шелепень, после ухода которой Тутберидзе говорила, что достижения девушки в спорте — исключительно заслуга тренера.

В 2015 году от Тутберидзе ушла Юлия Липницкая, а в 2018 году из группы ушла Евгения Медведева. Как говорила сама тренер, она узнала об уходе спортсменки лишь из СМИ. Помимо Медведевой, в 2018 году группу Тутберидзе также покинули Дарья Паненкова и Полина Цурская.