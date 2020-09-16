Американский кандидат в президенты Джо Байден перепутал Ирак с Ираном

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден 15 сентября оговорился и назвал Ирак Ираном, говоря о погибших американских солдатах.

Издание Washington Examiner привело цитату Байдена, где он вспомнил погибших военнослужащих: "Солдаты США погибали в Иране и Афганистане".

В отличие от Ирака в Иране американцы военных действий никогда не проводили. В Ираке Штаты участвовали в двух операциях: "Буря в пустыне" и "Лиса в пустыне" в 1991-м и 1998-м. Позже, говоря о количестве раненых солдат, политик все-таки исправился, отметив нужную страну.

Дональд Трамп, текущий лидер США, часто критикует нередкие оговорки своего оппонента по выборам. Например, в июне он посмеялся над словами Байдена о 120 млн умерших от коронавируса американцах.