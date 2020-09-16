Песков не исключил встречу Путина с главами фракций в начале октября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил встречу Владимира Путина с главами думских фракций в начале октября.

По словам Пескова, встреча Путина с руководителями фракций действительно может состояться в первую декаду октября 2020 года, но точная дата пока не определена. Скорее всего, встреча пройдет в видеоформате, добавил он.

"Действительно, такое мероприятие готовится, и мы не исключаем, что оно в первую декаду октября пройдет", — заявил представитель Кремля журналистам.

Накануне лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал, что президент РФ планирует встречу с главами думских фракций.