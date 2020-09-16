Медиагруппа "Патриот" обсудит в эфире лекарственную независимость России

Эфир на тему "Российские вакцины и лекарства. Можно ли лечиться отечественным?" проведет сегодня Медиагруппа "Патриот" совместно в Федеральным агентством новостей.

Отечественная фармакология успешно развивается, что позволило России стать первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Однако в эфире эксперты будут обсуждать, как в стране обстоят дела с другими лекарственными препаратами.

Врачи и фармацевты, чиновники, журналисты и коммерсанты ответят на самые актуальные вопросы россиян. Они расскажут, с приобретением каких лекарств в России могут возникнуть трудности и как можно сэкономить на походах в аптеку. Отдельно обсудят тему прививок и раскроют самые распространенные мифы о вакцинации. Поделиться проблемой или задать экспертам интересующий вопрос можно на сайте ФАН или в комментариях к трансляции, которая пройдет 16 сентября, в 14.00.