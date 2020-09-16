СМИ узнали о получении Зеленским миллиона евро от Австрии

СМИ узнали о получении президентом Украины Владимиром Зеленским одного миллиона евро от Австрии, об этом сообщает издание Der Standard.

Как пишут журналисты, именно получение денег было целью поездки Зеленского в Вену. В ходе встречи с украинским лидером канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал об экономических отношениях с Киевом, но не уточнил, что именно имеется в виду. Также Курц добавил, что Австрия расширит гуманитарное участие на Украине. СМИ подчеркивает, что австрийский канцлер не уточнил позицию Вены по газопроводу "Северный поток — 2", лишь уточнив, что она не совпадает с мнением Киева.

Ранее Киев уже получал семь миллионов евро от Вены на восстановление Донбасса. Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что "Северный поток ― 2" является исключительно коммерческим проектом, его строительство приостановить нельзя.