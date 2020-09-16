Глава Палаты представителей Ливии поддержал местных борцов с коррупцией

Общественные активисты, выступающие против коррупции, получили поддержку от Председателя Палаты представителей Ливии Агилы Салеха, сообщил телеканал Libya 24.

Во время встречи Салех отметил, что Палата представителей (легитимный парламент) Ливии поддерживает желание народа бороться за достойные условия жизни и противостоять коррупции. Закон един для всех, передает его слова Федеральное агентство новостей.

Салех напомнил, что ливийская конституция гарантирует гражданам североафриканской страны право выходить на мирные протесты. Также он подчеркнул, что во время таких митингов личное или государственное имущество не должно страдать. Во время беседы с активистами восточных городов он рассказал о некоторых этапах выхода из внутриливийского кризиса. Первые этапы на этом пути уже выполнены, сообщил парламентарий.