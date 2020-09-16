СМИ сообщили о смерти Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом Тесак. Мужчину нашли мертвым в одиночной камере в СИЗО №3 в Челябинске.

Как сообщают "Московские новости", борец с педофилией находился в челябинском следственном изоляторе, куда прибыл недавно для дальнейшего этапирования в Москву. Марцинкевича определили в одиночную камеру, где он покончил с собой. СМИ также сообщает, что в камере найдена предсмертная записка, но ее содержание пока не раскрывается.