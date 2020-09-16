Экономист рассказал о провале украинской политики «импортозамещения»

Несмотря на то, что украинские чиновники рапортуют об успешном «импортозамещении» российских товаров, Россия по-прежнему входит в число основных торговых партнеров Украины.

Об этом рассказал глава Департамента экономической политики Федерации украинских работодателей Сергей Саливон в эфире канала «Капитал».

«Согласно официальной статистике и «переможным» реляциям наших чиновников, импортозамещение российских товаров на нашем рынке идет очень быстро. На самом деле, все равно, по итогам восьми месяцев этого года Россия остается нашим вторым торговым партнером по величине взаимной торговли», — сообщил Саливон.

По одному только импорту Россия является третьим после ФРГ и Китая партнером Украины. Но, если добавить к трехмиллиардному обороту с Россией 800 миллионов за газ – получится 3,8 миллиардов импорта, что с большим запасом выводит Россию на второе место после Китая.

«Но, разумеется, в официальной статистике природный газ мы покупаем у Словакии, Швейцарии, у кого угодно – только не в России! – подчеркнул при этом украинский чиновник. — Разумеется, мы все понимаем, что этот газ российский».

При этом Саливон добавил, что газ далеко не единственное, что покупает Украина, делая вид, что она не знает о российском происхождении своих покупок.

«На самом деле, к нам завозятся и другие товары из России. Часть из них – абсолютно легально и нормально, часть ввозится через третьи страны, еще часть – вообще не ввозится, но они присутствуют тоже на рынке», — добавил экономист.

Напомним, накануне Государственная служба статистики Украины озвучила данные по внешнеторговому балансу страны за период с января по июль 2020 года. Согласно предоставленной информации внешнеторговый баланс Украины сведен с дефицитом в 2,119 миллиарда долларов.

Также отмечается, что Россия и по эксперту, и по импорту остается для Украины одним из основных партнеров. Согласно официальным данным, за первые семь месяцев текущего года Украина экспортировала в Китай товаров на 3,67 миллиарда долларов, в Польшу – на 1,73 миллиарда долларов, а в Россию – на 1,59 миллиарда долларов. За тот же период Украина импортировала товаров из Китая на сумму 4,34 миллиарда долларов, из Германии на 2,95 миллиарда долларов и из России – на 2,58 миллиарда долларов.