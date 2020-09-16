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12:15   16 Сентября 2020
Экономика

Zeit: Германия предложила США многомиллиардную сделку по "СП-2"

Zeit: Германия предложила США многомиллиардную сделку по "СП-2"

Берлин предложил Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отмену санкций против "Северного потока — 2", сообщает газета Zeit.

Чтобы спасти строительство российского газопровода, Германия готова финансировать строительство терминалов по приему американского СПГ, отмечает издание.

По информации Zeit Еще в начале августа текущего года глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сообщил своему коллеге из США Стивену Мнучину в устной, а потом в письменной форме, что Берлин готов финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского сжиженного природного газа (СПГ).

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Автор: Борис Нестеров
#сша #германия #санкции #СП-2

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