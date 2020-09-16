Zeit: Германия предложила США многомиллиардную сделку по "СП-2"

Берлин предложил Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отмену санкций против "Северного потока — 2", сообщает газета Zeit.

Чтобы спасти строительство российского газопровода, Германия готова финансировать строительство терминалов по приему американского СПГ, отмечает издание.

По информации Zeit Еще в начале августа текущего года глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сообщил своему коллеге из США Стивену Мнучину в устной, а потом в письменной форме, что Берлин готов финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского сжиженного природного газа (СПГ).