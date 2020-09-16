Ассоциация телевизионных критиков назвала сериал года

Ежегодная премия Ассоциации телевизионных критиков прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В ходе награждения были объявлены лучшие проекты в номинации "Сериал года".

"Сериалом года" стал проект студии НВО "Хранители". В основу сценария шоу лег комикс Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Кроме того, "Хранители" получили награды в номинациях "Выдающийся новый сериал", "Выдающийся телефильм или мини-сериал". Премию за "Выдающуюся роль в драматическом сериале" получила актриса Реджина Кинг.

Вторым в списке "Сериалов года" стал пятисезонный проект "Лучше звоните Солу". Третье место заняла "Миссис Америка", четвертое — многосерийная драма от Netflix "Невероятное".

"Наследников" американские кинокритики признали "Выдающимся драматическим сериалом". Членами присуждающей награды Ассоциации являются почти двести журналистов из США и Канады.