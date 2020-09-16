Представители ВОЗ положительно оценили ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемиологическая ситуация в Европе ухудшается, о чем говорит статистика по коронавирусу в странах ЕС. В России ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ ранее заявила, что в европейских странах ожидается рост числа смертей из-за коронавируса в октябре и ноябре. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, ситуация с COVID-19 усложнится в октябре и ноябре, смертность станет существенно выше в результате новой волны пандемии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За последние сутки в мире зафиксировано 307 930 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель с момента начала пандемии.