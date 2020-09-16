Гречневая крупа в России резко выросла в цене

После продолжительного равновесия в августе, оптовая цена на гречневую крупу на прошедшей неделе резко выросла до 50 тысяч рублей за тонну. Об этом сообщается в мониторинге компании "ПроЗерно".

На данный момент стоимость тонны гречки составляет 50,3 тысячи рублей, что на 2,4 тысячи рублей больше, чем неделей ранее. На прошлой неделе прирост составил всего 85 рублей. В сентябре 2019 года цена на гречневую крупу составила 28,2 тысячи рублей.

Цена на пшено также выросла, но незначительно: тонна крупы подорожала на 125 рублей, до 28 тысяч рублей. Неделей ранее стоимость выросла на 250 рублей. Годом ранее тонна пшена стоила 27,3 тысячи рублей, пишет "Интерфакс".

Стоимость риса осталась на уровне 37,7 тысячи рублей за тонну. В сентябре прошлого года она составила 41,5 тысячи рублей. Потребительские цены на крупы стали лидером по темпам роста в этом году, следует из данных Росстата.