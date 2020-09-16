Глава ЕК поддержала санкции в отношении РФ после "отравления" Навального

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала санкции в отношении РФ после "отравления" российского блогера Алексея Навального.

По словам фон дер Ляйен, ситуация с Навальным не останется без ответа со стороны Евросоюза. Также политик добавила, что поддерживает создание санкционного режима, аналогичного "списку Магнитского" в связи с ситуацией с Навальным. Накануне глава дипломатии Еврокомиссии Жозеп Боррель предложил назвать создаваемый Евросоюзом новый режим санкций за нарушение прав человека "списком Навального".

20 августа Навального госпитализировали в Омске с самолета, в котором ему стало плохо. Через несколько дней блогера перевезли в немецкую клинику "Шарите", когда он был в коме. Власти Германии уверяют, что Навального отравили, но никаких доказательств этому не предоставляют.