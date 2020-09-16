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11:45   16 Сентября 2020
Происшествия

Ефремов подружился в СИЗО с наркодилером и коррупционером

Ефремов подружился в СИЗО с наркодилером и коррупционером

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов уже подружился в СИЗО с сокамерниками, рассказал правозащитник Иван Мельников.

Ефремов нашел общий язык с двумя другими осужденными, один из них обвиняется в распространении наркотических веществ, а другой сидит за коррупцию, передает Daily со ссылкой на интервью с Мельниковым.

Правозащитник рассказал об условиях содержания Ефремова. Осужденный артист имеет возможность играть в настольный теннис и заниматься на спортивных тренажерах. Актер также может заказать в магазине СИЗО торт "Тирамису" и даже утку по-пекински.

Суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное ДТП, в котором погиб человек. Артиста также лишили водительских прав на три года после освобождения.

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Автор: Юлия Яковлева
#суд #дтп #сизо #ефремов

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