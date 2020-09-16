Онищенко сомневается в реализации идеи ограничить продажу алкоголя в праздники

В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние дни — продавать его с 14.00 до 18.00. Такая инициатива поступила от члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева. Соответствующее обращение он направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

В письме Хамзаев подчеркнул, что смертность от алкогольного отравления в период новогодних праздников превышает обычные показатели почти в два раза. Решить эту проблему можно, ужесточив правила продажи алкогольной продукции, считает глава «Трезвой России».

«Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — отмечается в тексте обращения.

Депутат Госдумы, главный санитарный врач РФ (в 1996-2013 гг.), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» отметил, что Султан Хамзаев «мыслит в правильном направлении», однако он не уверен, что такое решение получится реализовать.

«Потому алкогольная мафия слишком хороший правовой законодательный частокол поставила вокруг всего этого. Надо нам с вами эти абсолютно ненужные 11 суток [новогодних каникул] посвятить экономике, а не чревоугодничеству и алкогольному дурману», — призвал Онищенко.

Кроме того, собеседник ПС предложил отложить инициативу руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» на перспективу, а пока предоставить россиянам альтернативу доступного и интересного отдыха.

«Необходимо требовать создания инфраструктуры, для того чтобы люди не сидели у телеэкранов или в экранах смартфонов, изнывая от безделья. Это более отвлекающая и эффективная мера в условиях полной непроходимости. Но спасибо, что в обществе есть неправительственные организации, которые сегодня настойчиво и стоически напоминают о том, что мы являемся одной из неблагополучных стран по употреблению и производству всех видов алкогольной продукции», — подытожил депутат.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин выразил мнение, что очередное обращение от «Трезвой России» следует рассматривать, как попытку бороться со следствием, а не с причиной проблемы. Эксперт предложил направить антиалкогольную пропаганду на родителей, которые нередко допускают употребление алкоголя на глазах у своих детей.

Алкоголь может пропасть из магазинов Движение «Трезвая Россия» и Общественная палата России предложили запретить продажу алкоголя вне алкомаркетов. Они сообщили, что уже собираются опробовать идею в нескольких регионах России.https://t.co/TzK7Jqrmh9 pic.twitter.com/CSANe4NdTy — URA.RU (@ura_ru) September 11, 2020

«Вообще, это не борьба с причиной. Все эти предложения — борьба со следствием. Причина в том, что у людей это в менталитете. Люди привыкли с детства, что алкоголь их окружает. Отмечается день рождения ребенка, и алкоголь льется рекой. Инициативы должны быть направлены, чтобы вот это как-то поменять, в самой семье», — считает Шапкин.

Также собеседник агентства обратил внимание, что сейчас органы региональной власти могут вводить дополнительные ограничения, включая продажу алкогольной продукции, самостоятельно. Например, продолжил Шапкин, в Чеченской Республике покупка алкоголя ограничивается двумя часами в день, а на выходных его нельзя приобрести совсем.

«Я считаю, что это вопрос, который должны решать регионы. Они на это имеют сейчас законные полномочия. У них есть право вплоть до полного запрета вводить ограничения. Но не надо задумываться на всю страну, есть для этого специально обученные органы региональной власти и ЗакСы, там тоже не дураки сидят. Они могут принять взвешенные решение. А на федеральном уровне есть, чем заняться», — сказал председатель «Национального союза защиты прав потребителей».

12 сентября в Забайкальском крае появилось первое «трезвое село». Им стало село Ульяновка Шилкинского района. Как сообщила пресс-служба краевого правительства, администрация Ульяновки и ее жители сами выступили с инициативой.

В Забайкалье появилось «трезвое село». Теперь в Ульяновке продажа алкоголя официально запрещена. На въезде в село установлен баннер, где указано, что Ульяновка является зоной трезвостиhttps://t.co/zqWJ101hXb pic.twitter.com/LCX2f6WnNc — Лентач (@the_lentach) September 12, 2020

«До этого уровень алкоголизации в селе был невысокий, поэтому большинство местных жителей поддержали эту идею. С присвоением статуса "трезвое село" продажа алкоголя в нем запрещена официально», — передает ТАСС текст сообщения.

В июле Заксобрание Забайкалья приняло закон, запрещающий торговлю спиртным в регионе во Всероссийский день трезвости (11 сентября).

В 2019 году ведущий эксперт в области проблем алкогольной смертности и алкогольной политики Александр Немцов рассказал, что каждый новый год в России умирает от девяти до 12 тысяч человек. Наибольшая доля смертей (67%) приходится на 1 января и ближайшие два дня.