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11:31   16 Сентября 2020
Политика

Канье Уэст выложил в Twitter фотографию, где Путин занимается дзюдо

Канье Уэст выложил в Twitter фотографию, где Путин занимается дзюдо

Известный американский музыкант Канье Уэст выложил на своей странице в Twitter фотографию, где запечатлен Владимир Путин. На снимке российский президент демонстрирует бросок в дзюдо.

Надпись на фото гласит "Rule number one. Listen to me" ("Правило номер один. Слушай меня"). Также репер написал, что это его последний твит за день.

Ранее телеканал "360" сообщил, что Уэст подал еще две заявки на участие в президентских выборах в США. Речь идет о штатах Миссисипи и Кентукки. Музыкант предоставил документы в качестве независимого кандидата. О планах побороться за пост главы государства рэпер сообщил в начале июля этого года.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #фотография #канье уэст

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