Пожар на газопроводе "Ангарск — Саянск" удалось локализовать

Спасателям удалось локализовать пожар на газопроводе "Ангарск — Саянск" в Усольском районе Иркутской области. Сообщается об отсутствии угрозы для населения.

Сообщение о возгорании на газопроводе в 12 км от города Усолья-Сибирского поступило в МЧС утром 16 сентября. Огонь повредил три единицы инженерной техники и два автомобиля сотрудников компании, проводившей ремонтные работы на участке.

Рабочие перекрыли задвижку газопровода, спустя два часа пожар был локализован. Сейчас на месте продолжают работать спасатели: задействованы 15 человек из Усольского пожарно-спасательного гарнизона и четыре единицы техники, передает телеканал "360". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.