Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу прибыла в Минск

Вопросы военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией обсудят представители оборонных ведомств обеих стран. Для этого в Минск прибыла делегация Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу.

Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла утром 16 сентября в столицу Белоруссии Минск. Как сообщает официальный сайт Минобороны Республики Беларусь, визит носит рабочий характер. Главной темой переговоров военных обеих стран станут вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.