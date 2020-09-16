Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:12   16 Сентября 2020
Армия

Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу прибыла в Минск

Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу прибыла в Минск

Вопросы военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией обсудят представители оборонных ведомств обеих стран. Для этого в Минск прибыла делегация Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу.

Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла утром 16 сентября в столицу Белоруссии Минск. Как сообщает официальный сайт Минобороны Республики Беларусь, визит носит рабочий характер. Главной темой переговоров военных обеих стран станут вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#минск #шойгу #белоруссия #минобороны белоруссии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...