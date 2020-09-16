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11:09   16 Сентября 2020
Общество

Видео с "нашествием" НЛО в Одессе попало в Сеть

Видео с "нашествием" НЛО в Одессе попало в Сеть

Неопознанные летающие объекты попали в объективы камер жителей украинского города Одесса. Видео с их "нашествием" было опубликовано в социальных сетях.

Происходящее для горожан уже давно не в новинку. НЛО в небе над Одессой появляется ежегодно в сентябре. По словам местных жителей, в небе можно наблюдать свечение ярких огней, складывающихся в непонятную форму, которая продолжает медленно двигаться.

Кто-то из пользователей соцсетей уже готов поверить в пришельцев из-за небесного явления. В комментарии к видео гражданка Украины рассказала, что сначала приняла увиденное за взрыв самолета. Однако потом женщина заметила, что летающий объект завис в воздухе, передает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#нло #украина #одесса

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