Немецкий политолог рассказал об ответе России на нападки западных СМИ

Такое мнение в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказал политолог из Германии Александр Рар, комментируя прошедший накануне, 15 сентября, Международный день демократии – праздник, учрежденные Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году.

Несмотря на то, что на момент учреждения праздника занимавший тогда пост генсека ООН Пан Ги Мун назвал демократию «целью и средством обеспечения развития стран во благо всего мира», к настоящему времени Запад использует ее в качестве оружия для достижения своих политических целей и для ведения информационной войны с неугодными.

Говоря о празднике, Александр Рар согласился с тем, что демократия является лучшей формой правления, поэтому Международный день демократии возник не на пустом месте. Однако на сегодняшний день, по его словам, демократические ценности, о которых западные политики трубят на каждом шагу, отошли на второй план. Прикрываясь ими, как удобной формулировкой, Запад прячет политические мотивы своих поступков в рамках ведущихся между странами информационных войн.

«Информационные войны порой страшнее иногда, чем оружие в руках каких-то безумцев. Все связано с тем, что появились социальные сети, которые, с одной стороны, раскрепостили человека и дали каждому возможность высказывать свое мнение, но при этом получается, что люди порой высказывают не свою точку зрения, а использует технические возможности для введения скрытых информационных войн», — рассказал журналист-международник.

Воюя друг против друга в информационном поле, государства совершают хакерские атаки, ведут активную пропагандистскую деятельность. Именно в этой области, по мнению Александра Рара, происходит больше всего конфликтов – люди не ищут правду и не выдвигают аргументы в пользу близкой им идеи, напротив, они предпринимают примитивные попытки испортить имидж и очернить оппонента.

Особенно большие усилия в этом направлении предпринимает Запад, очерняя через средства массовой информации образ России.

«Действительно, судя по тому как иностранные газеты пишут и как агрессивно ведут себя журналисты и редакторы, информационная война против России ведется, — отметил Рар. — Газеты и журналистов очень легко можно натравить на кого-то со стороны политики, и тут раскручиваются целые кампании. О России пишут только плохо».

А России, по его словам, приходится отвечать на эти атаки, хотя какое-то время она и пыталась смотреть на ситуацию более благосклонно. Однако затем российские СМИ начали жестко реагировать на нападки Запада и «давать сдачи».

В наше время информационные войны ведутся теми, кто хочет переделать мир по-другому, ведь на них не нужно устраивать сражения с участием настоящих солдат. Но, если бы у СМИ не было такой власти, возможно, сейчас в Европе уже шла бы война, потому что там быстрыми темпами нарастают конфликты.

«Сейчас все понимают, что выиграть войны можно не только военным путем, посылая солдат и танки с самолетами, а можно настолько разрушить имидж определенной страны или конкретному человеку, что тот выходит из игры или сдается», — объяснил Рар.

При этом политолог напомнил о ситуации, когда США потерпели поражение во вьетнамской войне. Сами американцы тогда признавали, что проиграли войну не на поле боя, а в медиапространстве – тогда вся Европа писала о Соединенных Штатах только плохое, и поэтому им пришлось отступить. Но больше они не хотят повторять эту ошибку.