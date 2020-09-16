Apple представила новые модели смарт-часов

Долгожданная осенняя презентация новых продуктов компании Apple была посвящена новым поколениям "умных" часов Apple Watch и планшетам iPad, а также "яблочным сервисам".

Компания из Купертино в ходе онлайн-трансляции среди новинок продемонстрировала новые смарт-часы Apple Watch Series 6, которые научились замерять уровень кислорода в крови. Революционная функция была реализована посредством внедрения в смарт-часы пульсоксиметра, который продолжает работать даже тогда, когда владелец спит.

Визуально шестую генерацию "умных" часов от Apple трудно отличить от смарт-часов предыдущего поколения, однако начинка устройства претерпела ряд изменений: Apple Watch Series 6 могут похвастаться более мощным процессором, который позволяет им работать на 20% быстрее. Модельный ряд часов будет представлен пятью цветами: белым, черным, золотым, а также красным и синим.

Наряду с флагманом Apple представила и более доступную модель часов — Apple Watch SE, которые имеют тот же дизайн, но чуть менее производительное "железо".