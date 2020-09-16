В Смольном решили не сокращать финансирование энергосектора Петербурга

Власти Северной столицы подписали новое постановление об изменениях целевой долгосрочной программы, определив суммы для развития инженерно-энергетического комплекса.

Финансирование энергосберегающих технологий будет продолжаться вне зависимости от сложившейся экономической ситуации. Согласно новому постановлению, которое подписал губернатор города Александр Беглов, средства выделят на обновление наружного освещения города и реконструкцию тепловых сетей.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в которой город оказался из-за пандемии, финансирование программ в сфере энергетики, повышения надежности энергоснабжения для нас в приоритете" — заметил градоначальник.

Для усовершенствования зеленых зон губернатор одобрил выделение 348 млн рублей. Также до 2024 года на комплексное развитие систем теплосетей одобрено 436,1 млрд рублей, из которых 66,5 млрд рублей будет реализовано в текущем году.