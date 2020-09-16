Российские историки опасаются, что Белоруссия повторит путь Прибалтики

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла презентация доклада «Путь Прибалтики: от национализма к авторитаризму, от авторитаризма к глорификации фашизма». Автор — профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Межевич, посвятивший 33 года изучению прибалтийской тематики, на пресс-конференции выразил беспокойство по поводу последних событий в Белоруссии, признав, что узнает сценарий, который наблюдал в Эстонии, Латвии и Литве еще в 1987 году.

«Удивительно, но нам представители белорусской оппозиции рассказывают то, что я слышал 30 лет назад на том же русском языке, немножко с другим акцентом», — отмечает автор доклада.

Межевич вспоминает, что несколько десятилетий назад прибалты обещали не переписывать историю и продолжить дружбу под разными флагами, называли победу в Великой Отечественной войне общей.

«Летом, в августе, эти разговоры резко прекратились», — комментирует путч 1991 года Межевич.

Доклад профессора Николая Межевича опубликован на сайте Российской ассоциации прибалтийских исследований.

Член комитета Совфеда по федеративному устройству Анатолий Широков, считает, что именно развал Советского Союза послужил спусковым механизмом для зарождения национализма в странах Прибалтики, а позже и ксенофобских настроений по отношению к России. Эстонцы, латыши и литовцы «стали искать свою собственную идентичность». Но в погоне за ней не боялись использовать категоричные высказывания, вроде «голодомора на Украине» и «колонизации Прибалтики».

Намерение оставаться нейтральными соседи тоже не сохранили, вступив в НАТО в 2004 году. С тех пор государства, упомянутые в докладе Межевича, стали плацдармами для военных усилий тех блоков, которые считают Россию главным идеологическим противником и расширяют военную инфраструктуру на границе с ней.

«Остается одно незакрытое звено — Белоруссия», — добавила руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.

По словам Крашенинниковой, не стоит недооценивать и участие в милитаризации Норвегии, которая «по факту является 51 штатом США». Спикер пресс-конференции уверена, что фашизм подбирается к европейскому обществу на цыпочках и называет себя другими именами.

«Современные фашисты выглядят так: скинхеды отрастили волосы, надели костюмы и пошли во власть», — заявляет Крашенинникова.

Обеспокоен странным поведением соседей и директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Обсуждая доклад профессора Межевича, он напомнил, что 8 мая текущего года министр обороны Латвии публично возлагал цветы на кладбище легионеров, причастных к военным преступлениям.

«Видимо, у него свербило», — отрезал Дюков.

При этом историк убежден, что репрессии прибалтийских властей в сторону русскоязычных меньшинств, отстаивающих свое мнение, не заставят их отказаться от памяти о предках, одержавших победу над гитлеровской Германией.

«Когда людей давят по определенным вещам, это только способствует оформлению и усилению идентичности», — подчеркивает Александр Дюков.

Директор фонда «Историческая память» сообщил, что готовит к выходу сборник документов советской внешней разведки 1939-40 годов.