Гаубицы 2А65 МСТА–Б надежно прикрывают берега Крыма

Минобороны РФ предоставило гаубицы 2А65 МСТА–Б на вооружение дислоцированных частей на полуострове.

Воинские части, находящиеся в Крыму, по решению Минобороны России получили 152-мм гаубицы 2А65 МСТА–Б. Такие орудия ведут стрельбу сверхточными корректируемыми боеприпасами с лазерным наведением "Краснополь", которых используют беспилотники "Орлан-30". Считается, что в связке с БЛА-целеуказателями "Краснополи" особенно эффективны. На цель МСТА-Б будут указывать беспилотники "Орлан-30".

"Раньше необходимо было наличие поблизости от цели наводчика. Теперь же на опасное задание можно послать беспилотник с ЛЦУ: ему не помешают наземные препятствия и рельеф местности", - сообщил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

МСТА–Б с высокой точностью может поразить цель на расстоянии в десятки километров, что позволит стать реальной угрозой боевым кораблям противника. Известно, что "Краснополь" и "Орлан-30" прошли проверку в Сирии, а также показали высокие результаты на учениях «Центр-2019».