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10:55   16 Сентября 2020
Армия

Гаубицы 2А65 МСТА–Б надежно прикрывают берега Крыма

Гаубицы 2А65 МСТА–Б надежно прикрывают берега Крыма

Минобороны РФ предоставило гаубицы 2А65 МСТА–Б на вооружение дислоцированных частей на полуострове.

Воинские части, находящиеся в Крыму, по решению Минобороны России получили 152-мм гаубицы 2А65 МСТА–Б. Такие орудия ведут стрельбу сверхточными корректируемыми боеприпасами с лазерным наведением "Краснополь", которых используют беспилотники "Орлан-30". Считается, что в связке с БЛА-целеуказателями "Краснополи" особенно эффективны. На цель МСТА-Б будут указывать беспилотники "Орлан-30".

"Раньше необходимо было наличие поблизости от цели наводчика. Теперь же на опасное задание можно послать беспилотник с ЛЦУ: ему не помешают наземные препятствия и рельеф местности", - сообщил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

МСТА–Б с высокой точностью может поразить цель на расстоянии в десятки километров, что позволит стать реальной угрозой боевым кораблям противника. Известно, что "Краснополь" и "Орлан-30" прошли проверку в Сирии, а также показали высокие результаты на учениях «Центр-2019».

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Автор: Илья Романович
#крым #беспилотники #мста-б

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