Войска ПВО Абхазии провели стрельбы из С-400 на полигоне Капустин Яр

Зенитчики российской военной базы в Абхазии провели стрельбы из систем ЗРК С-400 "Триумф" на полигоне Капустин Яр, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Во время боевых практических стрельб были отработаны порядка 60 огневых задач. Зенитчики проводили выстрелы как с заранее оборудованных позиций, так и во время движения. В качестве целей выступали специальные ракеты-мишени, которые имитировали БПЛА и различные пилотируемые аппараты, а также различные ракеты неприятеля, сообщает издание "Российская газета".

Экипажи установок проводили радиолокационную разведку воздушного пространства, провели прицеливание на мишени в условиях радиоэлектронных помех. Помимо С-400 "Триумф", в учениях также были задействованы установки "Оса-АКМ", которые поражали условного противника во время движения. Было задействовано более 500 солдат, а также 150 единиц различной техники. Условия были приближены к боевым.