10:46 16 Сентября 2020Происшествия
Собака Олега Кожемяко погибла под колесами поезда
Пропавшая собака губернатора Приморского края Олега Кожемяко найдена мертвой.
Кожемяко рассказал в Instagram, что его собака породы акита-ину по кличке Юкатан погибла. Мертвого питомца нашли на железнодорожных рельсах. Ее задавил поезд.
Собака главы региона потерялась 12 сентября в пригороде Владивостока, когда Кожемяко уезжал в командировку. Он просил местных жителей написать ему в личные сообщения, если кто-то узнает информацию о местонахождении его любимого питомца.
Кожемяко рассказал, что у собаки дома остались щенята. Губернатор планирует в ближайшее время раздать их людям.