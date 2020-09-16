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10:46   16 Сентября 2020
Происшествия

Собака Олега Кожемяко погибла под колесами поезда

Собака Олега Кожемяко погибла под колесами поезда

Пропавшая собака губернатора Приморского края Олега Кожемяко найдена мертвой.

Кожемяко рассказал в Instagram, что его собака породы акита-ину по кличке Юкатан погибла. Мертвого питомца нашли на железнодорожных рельсах. Ее задавил поезд.

Собака главы региона потерялась 12 сентября в пригороде Владивостока, когда Кожемяко уезжал в командировку. Он просил местных жителей написать ему в личные сообщения, если кто-то узнает информацию о местонахождении его любимого питомца.

Кожемяко рассказал, что у собаки дома остались щенята. Губернатор планирует в ближайшее время раздать их людям.

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Автор: Василий Пименов
#губернатор #пропажа #приморский край #собака #кожемяко #акита-ину

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