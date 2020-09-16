Заявление Тихановской о "гарантиях" для Лукашенко высмеяли в Сети

Заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о готовности предоставить "гарантии безопасности" действующему главе страны Александру Лукашенко пользователи Сети восприняли с иронией.

Тихановская сообщила, что если белорусский лидер согласится "мирно и по-человечески уйти", то она готова предоставить ему гарантии безопасности и "даже больше". Пользователи социальных сетей такое заявление от бывшего кандидата в президенты республики восприняли с иронией.

Большинство отнеслось с недоверием к ее словам. Один из комментаторов в интернете отметил, что подобные гарантии уже проверили на Украине. Пользователи высказались в поддержку Лукашенко, посоветовав ему "совершенно открыто подать на нее в розыск в Интерпол и не бояться".

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, кандидатуру Александра Лукашенко поддержали более 80% жителей страны. Светлана Тихановская оказалась на втором месте, получив всего около 10% голосов.