Правительство Барбадоса лишит власти Елизавету II

Королева Елизавета II лишится власти в Барбадосе. Карибский остров, который находится недалеко от Венесуэлы, станет республикой. Об этом заявила премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.

Барбадос трансформируется в республику уже в 2021 году, сообщила Моттли во вторник. В связи с этим королева Елизавета II утратит статус монарха в Барбадосе.

Отметим, Елизавета II возглавляет 16 государств: Британию, Канаду, Австралию и ряд островных государств в Карибском море и Тихом океане.