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10:20   16 Сентября 2020
Политика

Правительство Барбадоса лишит власти Елизавету II

Правительство Барбадоса лишит власти Елизавету II

Королева Елизавета II лишится власти в Барбадосе. Карибский остров, который находится недалеко от Венесуэлы, станет республикой. Об этом заявила премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.

Барбадос трансформируется в республику уже в 2021 году, сообщила Моттли во вторник. В связи с этим королева Елизавета II утратит статус монарха в Барбадосе.

Отметим, Елизавета II возглавляет 16 государств: Британию, Канаду, Австралию и ряд островных государств в Карибском море и Тихом океане.

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Автор: Яна Либерман
#елизавета ii #барбадос #соединенное королевство

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