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10:19   16 Сентября 2020
Армия

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" наблюдает за кораблями НАТО

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" наблюдает за кораблями НАТО

Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Эссен" проводит наблюдение за корабельной группой стран НАТО, находящихся в акватории Черного моря, сообщают СМИ.

Три корабля Североатлантического альянса находятся в черноморском регионе. Первым в акваторию Черного моря вошел большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome, который проводит радиоэлектронную разведку для французского Управления военной разведки (DRM), сообщает "Военное обозрение".

Также к нему присоединились корабль флота Великобритании HMS Enterprise, он считается разведывательным и гидрографическим судном. Судно оснащено специальным оборудованием, эхолотами и датчиками для разведки. Позже в Черном море появился ракетный эсминец USS Roosevelt ВМФ США, который находится в черноморском регионе для "проведения регулярных операций". Корабли НАТО находятся под наблюдением средств Черноморского флота России.

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Автор: Борис Нестеров
#нато #черноморский флот #адмирал эссен

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