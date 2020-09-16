Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" наблюдает за кораблями НАТО

Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Эссен" проводит наблюдение за корабельной группой стран НАТО, находящихся в акватории Черного моря, сообщают СМИ.

Три корабля Североатлантического альянса находятся в черноморском регионе. Первым в акваторию Черного моря вошел большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome, который проводит радиоэлектронную разведку для французского Управления военной разведки (DRM), сообщает "Военное обозрение".

Также к нему присоединились корабль флота Великобритании HMS Enterprise, он считается разведывательным и гидрографическим судном. Судно оснащено специальным оборудованием, эхолотами и датчиками для разведки. Позже в Черном море появился ракетный эсминец USS Roosevelt ВМФ США, который находится в черноморском регионе для "проведения регулярных операций". Корабли НАТО находятся под наблюдением средств Черноморского флота России.