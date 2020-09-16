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10:17   16 Сентября 2020
Политика

Кадыров отказался признавать чеченцами людей, которые помыли обувь в храме

Кадыров отказался признавать чеченцами людей, которые помыли обувь в храме

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осудил мужчин, которые почистили обувь в святом источнике православного храма в Калининграде. Кадыров написал об этом в своем Telegram-канале.

Глава Чечни раскритиковал людей, которые попали на видео в православном храме. Четверо мужчин со смехом чистили обувь в источнике, СМИ назвали их "уроженцами Чечни". Кадыров посчитал, что такое поведение означает отсутствие нравственности. Однако после проверки "героев" видео, Рамзан Кадыров пришел к выводу, что они не чеченцы.

Чеченский лидер подчеркнул, что нарушитель порядка не может иметь национальности. Один из участников инцидента после принес извинения и пообещал впредь не повторять таких действий.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кадыров #видео #храм

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