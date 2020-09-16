Участников испытаний вакцины "Спутник V" предупредили о противопоказаниях

Добровольцам, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V", нужно отказаться от алкоголя.

Требование прописано в протоколе клинического испытания препарата от COVID-19. Участники вакцинации должны не только отказаться от алкогольных напитков, но и воздержаться от них в процессе испытания. Специалисты советуют также ограничить курение до 10 сигарет в день.

Первую вакцину зарегистрировали в России 11 августа. Ее разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.