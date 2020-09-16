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9:36   16 Сентября 2020
Общество

Сестра Ефремова назвала содержимое папки актера на оглашении приговора

Сестра Ефремова назвала содержимое папки актера на оглашении приговора

Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов принес пьесу на оглашение приговора по его делу.

Артист прибыл в суд с синей папкой. Сестра Ефремова думала, что там лежит его приготовленная речь. Однако оказалось, что внутри была пьеса, передает канал "360".

"Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное", — рассказала сестра заслуженного артиста России.

Женщина надеется, что ее брату позволят в тюрьме ставить пьесы, поскольку Ефремов очень деятельный человек. Она не хочет, чтобы артист сидел в колонии без дела.

Суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за пьяное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Артист выехал на своем внедорожнике на встречную полосу, где врезался в фургон Lada. Экспертиза обнаружила в организме актера алкоголь и следы наркотиков.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #дтп #приговор #ефремов

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