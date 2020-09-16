Сестра Ефремова назвала содержимое папки актера на оглашении приговора

Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов принес пьесу на оглашение приговора по его делу.

Артист прибыл в суд с синей папкой. Сестра Ефремова думала, что там лежит его приготовленная речь. Однако оказалось, что внутри была пьеса, передает канал "360".

"Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное", — рассказала сестра заслуженного артиста России.

Женщина надеется, что ее брату позволят в тюрьме ставить пьесы, поскольку Ефремов очень деятельный человек. Она не хочет, чтобы артист сидел в колонии без дела.

Суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за пьяное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Артист выехал на своем внедорожнике на встречную полосу, где врезался в фургон Lada. Экспертиза обнаружила в организме актера алкоголь и следы наркотиков.