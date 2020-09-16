Чеченские СМИ сообщили о подготовке Западом провокаций с маской Кадырова

Провокации с использованием маски главы Чечни Рамзана Кадырова готовят на Западе. Об этом сообщил телеканал ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Twitter.

Со ссылкой на сообщения в Сети журналисты утверждают, что маску политика изготовили в засекреченной европейской лаборатории. При ее создании применялись новейшие технологии.

Операция носит название "Двойник". Известно, что в настоящее время идет отбор кандидатов для осуществления провокаций с использованием образа Кадырова. О каких именно провокациях идет речь, источники не уточняют.

Ранее Кадыров рассказал, как узнал о присвоении ему звания генерал-майора, сообщал телеканал "360"