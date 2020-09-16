NI: у НАТО нет ничего похожего на российскую БМП Т-15 "Армата"

Универсальная платформа "Армата" больше всего известна по танку Т-14, а о бронированной машине пехоты говорят меньше. БМП Т-15 столь же уникальна, как и танк Т-14, не имея аналогов ни в одной армии мира.

Особенность БМП Т-15 на базе гусеничной платформы "Армата" в том, что она тяжелее обычных БМП и имеет более мощное вооружение. Эксперт военно-политического обозрения The National Interest Питер Сучиу считает ближайшим подобием российской машины израильский танк "Меркава", у которого есть возможность перевозить личный состав.

Арсенал Т-15 достаточно внушительный. Дистанционно управляемый боевой модуль "Бумеранг-БМ" вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 конструкции Шипунова, двумя сдвоенными пусковыми установками для ПТРК "Корнет" и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКМТ. Расположение двигателя в носовой части БМП дает дополнительную защиту экипажу.