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9:31   16 Сентября 2020
Армия

NI: у НАТО нет ничего похожего на российскую БМП Т-15 "Армата"

NI: у НАТО нет ничего похожего на российскую БМП Т-15 "Армата"

Универсальная платформа "Армата" больше всего известна по танку Т-14, а о бронированной машине пехоты говорят меньше. БМП Т-15 столь же уникальна, как и танк Т-14, не имея аналогов ни в одной армии мира.

Особенность БМП Т-15 на базе гусеничной платформы "Армата" в том, что она тяжелее обычных БМП и имеет более мощное вооружение. Эксперт военно-политического обозрения The National Interest Питер Сучиу считает ближайшим подобием российской машины израильский танк "Меркава", у которого есть возможность перевозить личный состав.

Арсенал Т-15 достаточно внушительный. Дистанционно управляемый боевой модуль "Бумеранг-БМ" вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 конструкции Шипунова, двумя сдвоенными пусковыми установками для ПТРК "Корнет" и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКМТ. Расположение двигателя в носовой части БМП дает дополнительную защиту экипажу.

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Автор: Юлия Яковлева
#армата #т-15 #the national interest #Питер Сучиу

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