Президент России Владимир Путин поздравил нового японского премьера Ёсихидэ Сугу с избранием на должность, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме российский лидер подтвердил готовность Москвы к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам с Пекином, передает Кремль. Также Путин отметил, что двустороннее сотрудничество будет способствовать усилению стабильности, безопасности в регионе и мире.

В поздравительной телеграмме российский президент отметил, что благодаря усилиям бывшего премьера Японии Синдзо Абэ стране удалось много сделать для диалога между Пекином и Москвой. Кроме того, Путин выразил уверенность, что Суга является авторитетным и опытным политиком.

В среду, 15 сентября, Ёсихидэ Суга сменил на посту Синдзо Абэ, который ушел в отставку по состоянию здоровья.