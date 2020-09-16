ОНФ предложил спасать детские лагеря от разорения беспроцентными кредитами

Заполняемость детских оздоровительных лагерей этим летом составила 15-20%, что поставило эти учреждения на грань банкротства. Специалисты предложили дать здравницам беспроцентные кредиты.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу детских оздоровительных лагерей. Зимой руководство учреждений тратило деньги, чтобы подготовиться к летнему сезону. Весной — выполняло требования Росприроднадзора, изыскивая на это дополнительные финансы. И только летом появилась информация о том, что перевозить детей из региона в регион не получится. Итог — долги за невыполненные контракты и невозвращенные путевки.

Эксперты Общероссийского народного фронта уверены, что нужно спасать здравницы от разорения. Это можно сделать с помощью предоставления беспроцентных кредитов, отсрочки при оплате налогов и специальной федеральной программы, передает "Парламентская газета". Специалисты предлагают на системной основе помогать лагерям поддерживать инфраструктуру в сносном состоянии, а не тратить на это средства от приобретения путевок.