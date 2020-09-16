Хорватский журналист назвал ошибку Горбачева в переговорах по Германии

Михаил Горбачев допустил трагическую ошибку, подписав Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, будучи президентом СССР. Журналист Антун Роша написал об этом в своей статье для хорватского издания Advance.

Договор, подписанный СССР, США, Британией и Францией с представителями ГДР и ФРГ 12 сентября 1990 года, предполагал отказ стран-победителей во Второй мировой войне от своих прав на Германию и согласие на ее объединение. Немцы, в свою очередь, обязались сохранить существующие границы с Польшей и впредь не иметь никаких территориальных претензий, передают "Известия".

Советский Союз при этом обязался к 1994 году вывести из Германии свои войска, а НАТО — не расширяться на восток. Однако последнего пункта в документе прописано не было. Обязательство относительно нерасширения североатлантического блока так и осталось всего лишь устным обещанием.

Горбачев впоследствии обвинял Вашингтон в невыполнении обязательств. Представитель США Роберт Зоэллик, участвовавший в переговорах, однако, утверждал, что президенту СССР якобы вовсе не гарантировали, что Запад откажется от расширения НАТО.

Журналист пишет, что Михаил Сергеевич тогда еще не подозревал, что спустя год Советский Союз навсегда перестанет существовать, а Варшавский договор так и не обеспечит баланс сил в мире. Горбачев допустил роковую ошибку, ведь он не учел, что США нельзя верить на слово, заключил Роша.