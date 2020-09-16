Юрист Уткин рассказал, как мошенники наживаются на неопытных туристах

Множество людей при планировании отпуска сталкиваются с объявлениями в интернете, в которых злоумышленники предлагают ускорить срок оформления необходимых документов. Юрист компании "Парфенон" Павел Уткин не советует доверять такой информации.

Очень часто эти объявления делают мошенники, которые наживаются на неопытных туристах. Они в значительной степени завышают цены за услуги, передает "Прайм"

"Цена зависит от срока, но она всегда превышает аналогичные предложения от официальных организаций", — подчеркнул Уткин.

Юрист отметил, что официальная Федеральная миграционная служба (ФНС) всегда готова предоставить самую актуальную информацию по ценами и услугам при оформлении заграничных документов. Самым простым способом оформления документов он считает сайт "Госуслуги". Оформление через этот портал обойдется дешевле, чем в ФНС.