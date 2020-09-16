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8:00   16 Сентября 2020
Политика

Обнародовано имя нового премьер-министра Японии

Обнародовано имя нового премьер-министра Японии

Председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Есихидэ Суга сменит на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Кандидатуру политика поддержали 314 депутатов нижней палаты из 462, которые в соответствии с конституцией обладают решающим словом при выборе главы правительства. Он также получил большинство голосов в верхней палате, передает ТАСС.

Сегодня Суга объявит о новом составе правительства, члены которого ранее подали в отставку. Он пообещал продолжить курс предыдущего главы государства Синдзо Абэ, которой ушел с должности по состоянию здоровья. По словам Абэ, у него обострился язвенный колит из-за которого он не может продолжить работу на своем посту.

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Автор: Василий Пименов
#премьер-министр #япония #есихидэ суга

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