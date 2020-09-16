Назаркин предупредил о холодной войне с США

Отказ Вашингтона от продления договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может повлечь за собой начало гонки вооружений, заявил глава делегации СССР на переговорах с США по договору СНВ-1 Юрий Назаркин.

Возможная гонка вооружений будет сравнима с той, которая проходила во времена холодной войны, передает РИА Новости.

"В полном объеме, безо всяких пределов и контрольных мероприятий", — добавил Назаркин.

Гонка вооружений, по мнению главы делегации СССР, идет даже сейчас. Однако СНВ-3 является своего рода ограничителем, который позволяет держать этот процесс "под обоюдным контролем". Назаркин считает, что, пока на посту президента США находится Дональд Трамп, нет никаких шансов на то, что СНВ-3 будет продлен.