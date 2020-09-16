ОНФ предложил расширить список целей, на которые можно направить маткапитал

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратится в Правительство России с предложением разрешить семьям тратить денежные средства материнского капитала на ремонт жилья. Об этом сообщила представитель ОНФ Юлия Зимова.

Данную идею поддержали в комитете Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ, а также все фракции парламента. Сейчас материнский капитал можно использовать для того, чтобы купить квартиру, но не все люди нуждаются в этом. У некоторых уже есть своя жилплощадь. По мнению Юлии Зимовой, гражданам России должны разрешить тратить эти деньги на ремонт уже имеющегося жилья.

"Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально", — рассказала она.

В ближайшее время проект рассмотрит Правительство РФ. Глава комитета Госдумы Галина Хованская сообщила, что инициативу, которую предложили в ОНФ, стоит поддержать, потому что ремонт требует серьезных расходов для родителей, передает газета "Известия".