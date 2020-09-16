6:48 16 Сентября 2020Политика
Перевозивший наркотики самолет США ликвидирован ВС Венесуэлы
Военные из Венесуэлы нейтрализовали американский самолет, на борту которого находились наркотики. Об этом заявил глава МВД страны Нестор Ревероль.
Ревероль опубликовал сообщение в Twitter, в котором указал что военные успешно ликвидировали воздушное судно с регистрационным номером США. Он отметил, с помощью самолета осуществлялась контрабанда наркотиков, передает РИА Новости.
В Венесуэле действует закон, при котором ВС имеют право сбивать самолеты, используемые наркомафией для незаконной перевозки наркотических веществ. Он был создан по указу экс-президента государства Уго Чавеса в 2013 году. В последний раз венесуэльские военные ликвидировали американское воздушное судно в июле текущего года.