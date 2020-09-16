Перевозивший наркотики самолет США ликвидирован ВС Венесуэлы

Военные из Венесуэлы нейтрализовали американский самолет, на борту которого находились наркотики. Об этом заявил глава МВД страны Нестор Ревероль.

Ревероль опубликовал сообщение в Twitter, в котором указал что военные успешно ликвидировали воздушное судно с регистрационным номером США. Он отметил, с помощью самолета осуществлялась контрабанда наркотиков, передает РИА Новости.

В Венесуэле действует закон, при котором ВС имеют право сбивать самолеты, используемые наркомафией для незаконной перевозки наркотических веществ. Он был создан по указу экс-президента государства Уго Чавеса в 2013 году. В последний раз венесуэльские военные ликвидировали американское воздушное судно в июле текущего года.