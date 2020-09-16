США раскрыли срок отказа от российских двигателей для ракет-носителей

Двигатель РД-180, используемый на ракетах-носителях Atlas-5, будет выведен из эксплуатации американской компанией United Launch Alliance (ULA) в середине 2020-х годов. Об этом заявил представитель пресс-службы компании Джули Арнольд.

Российский двигатель применяется на первой ступени ракеты Atlas-5. Производством РД-180 занимается предприятие "Роскосмоса" НПО Энергомаш, передает РИА Новости.

"Наш текущий план — вывести наше семейство ракет Atlas-5 из эксплуатации в середине 2020-х годов", — уточнил Арнольд.

Он отметил, что этот срок не является точным и в зависимости от спроса клиентов может поменяться. В качестве замены Atlas-5 США планируют использовать ракеты Vulcan, находящиеся в настоящее время на стадии разработки. На первой ступени новых ракет будут стоять двигатели BE-4 фирмы Blue Origin.