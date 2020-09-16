МИД Украины уточнил заявление Зеленского о саммите "нормандской четверки"

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что лидеры "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция) выразили готовность к участию в очередных переговорах. Официальный Киев уточнил, что Зеленский не говорил о конкретной дате.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко недавно опроверг заявление Зеленского. Дипломат сообщил, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, ранее принявший участие во встрече политических советников глав государств "нормандской четверки", проходившей в Берлине, подтвердил, что для проведения нового четырехстороннего саммита пока нет оснований.

Украинский МИД, комментируя заявление Руденко, охарактеризовал его как "чрезмерно эмоциональное". Киев также попросил разъяснений российской позиции.

Важнейшим достижением "нормандского формата" стали Минские соглашения, которые последовательно саботирует украинская сторона. Киев всячески затягивает выполнение соглашений по урегулированию на юго-востоке, включая пункт о проведении выборов в Донбассе, передает Федеральное агентство новостей.