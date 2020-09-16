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5:32   16 Сентября 2020
Происшествия

Военные Балтийского флота спасли иностранного матроса в Финском заливе

Военные Балтийского флота спасли иностранного матроса в Финском заливе

Российские военнослужащие Балтийского флота спасли жизнь иностранному моряку, серьезно пострадавшему при осуществлении судовых работ в акватории Финского залива. Информацию об этом передает капитан первого ранга Роман Мартов.

Раненым оказался матрос нидерландского судна EEMSBORG. В результате инцидента он получил тяжелые травмы. После получения сигнала российскими специалистами оперативного штаба Ленинградской военно-морской базы Балтфлота была организована спасательная операция, сообщает РИА Новости.

"Несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в Кронштадт", — уточнил Мартов.

К месту инцидента был направлен быстроходный патрульный катер "Раптор". Помощь иностранцу оказывали специалисты аварийно-спасательного отряда. После прибытия в Кронштадт пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

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Автор: Юлия Яковлева
#нидерланды #финский залив #Балфлот

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