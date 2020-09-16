Наибольшее количество ДТП в России происходит в Москве и Краснодарском крае

Лидерами по количеству автомобильных аварий признаны Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. По статистике ГИБДД, число ДТП в России за прошедшие восемь месяцев снизилось на 11%.

Всего за названный период в стране произошло 99,1 тысячи дорожно-транспортных происшествий. В столице — 4,7 тысячи, в Краснодарском крае — 4 тысячи, а в Санкт-Петербурге — 3,2 тысячи, передает URA.RU.

Чукотка возглавила список регионов, где наибольшее количество автоаварий заканчивается смертью, также в этот перечень вошли Ненецкий АО и ЯНАО. А вот в ХМАО участники ДТП чаще всего оказываются пьяными.Сотрудники ГИБДД отмечают, что процент аварий на дорогах из-за неисправности транспортных средств становится все выше.