Украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов заявил, что не считает жителей Крыма и районов Донбасса, неподконтрольных Киеву, людьми. Дроздов призвал политиков Украины перестать применять к ним выражение "наши люди".

Дроздов считает, что определение "наши люди" совершенно недопустимо применять на Украине в отношении жителей Крыма, а также ДНР и ЛНР:

"Всегда слышу вот это, такое, интонационно-эмоциональное объяснение... Как пример — ну, там же наши люди", — сказал он.

Журналист добавил, что когда он слышит, что крымчан или жителей территорий Донбасса, неподконтрольных киевскому руководству, в Незалежной называют "наши люди", это его не столько раздражает, сколько удивляет:

"Кого считать людьми там?" — задался вопросом телеведущий.

Дроздов уже не в первый раз делает подобные скандальные заявления. Ранее он выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский — "враг народа", передает Федеральное агентство новостей.