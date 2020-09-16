Члены правительства Японии в полном составе ушли в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ одобрил заявление об отставке от членов кабмина. Данную информацию сообщили местные журналисты.

Абэ принял такое решение в связи с запланированной ранее перестановкой в составе правительства. В ходе изменений, свой пост сохранят министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга, передает РИА Новости.

Произойдут также и "горизонтальные" перемены. Министр иностранных дел Таро Коно станет главой министерства экономики, а его пост займет действующий министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги. Итоговый состав нового правительства будет сформирован 16 сентября во второй половине дня. Известно, что членами нового кабмина станут 13 человек.